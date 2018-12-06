نائب: البرلمان يعتزم استضافة وزيري النفط والصناعة للتحقيق بهدر المال العام

2018/12/06 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، اليوم الخميس، عن قرب استضافة وزيري النفط والصناعة في مجلس النواب للتحقيق بموضوع الهدر بالمال العام وأسباب توقف معمل البتروكيمياويات في البصرة منذ عام 2003 لحد الآن.

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