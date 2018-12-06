تقرير.. من قتل السنة لذبح الأبرياء لصياغة دبلوماسية طهران.. أدوار متعددة للإرهابي قاسم سليماني

2018/12/06 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني المدرج على لوائح الإرهاب قاسم سليماني طائرته في مهمات مكوكية، تشمل بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء، والهدف تنسيق ترتيبات "سياسية" كان الأولى أن تكون من اختصاص الدبلوماسيين.

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