البطالة تدفع خريجي الجامعات إلى الأعمال الإجرامية

2018/12/06 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقارير: وجود عدد غير قليل من الشبان الحاصلين على الشهادات الجامعية ضمن عصابات السرقة والخطف والقتل التي يتم إلقاء القبض عليها

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