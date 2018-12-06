نائبة عن سائرون: ما خُطّطَ له خلف الحدود لن يمرّ

2018/12/06 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قالت نائبة عن كتلة سائرون، ان ما خطط له خلف الحدود بشأن الحكومة "لن يمر".وذكرت ولاء السعبري في بيان "ما أقسى هذه اللحظات؛ ونحن نمرّ بدقائق اختبارٍ عسيرٍ لمصداقيتنا، وصدقنا أمام الله أولاً، وأمام الشعب ثانياً، وقائدنا الذي خطّ لنا طريق الاصلاح كمنهج وصراط نحو تحقيق العدالة والحكم الرشيد، سواء في العمل التشريعي والرقابي، أو الاداء التنفيذي والحكومي، لرفع الحيف والظلم الذي مرّ به الوطن والشعب عبر تصدي غير المؤهلين والفاسدين لمفاصلَ أنهكت الدولة وقدراتها، وأضنت الشعب العراقي الكريم لسنين خَلَت".وأضافت "لم يكن الاصلاح يوماً الاّ تطهيراً لفساد، والذي يستوجب منّا السعي لتحقيقه بكل الوسائل والطرق، دون استبعادٍ لخيار التغيير؛ اِن استلزم الاصلاح ذلك".ولفتت السعبري انه "ولايماننا المطلّق بصلاح تلك الثوابت في نفوسنا ، وادراكنا بضرورة المضي بالمشروع الاصلاحي، السياسي والاقتصادي والتربوي والاجتماعي، وكل مايستلزم ذلك ابتداء من مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والاخلاقية، وانتهاء بتحملّنا لكلّ نتائج ذلك؛ وان كان ثمن ذلك غالياً".وتابعت "عندما قال قائدنا {السيد مقتدى الصدر} قرارنا عراقي طبقنا ذلك عمليا ندرك كامل الادراك ان هذا الطريق ملئ بالاشواك، فلا نستوحشَ لقلة سالكيه، ولا نكتفي بعمقنا الشعبي وغضب جماهيرنا من تهاوننا {لاسمح الله} ان فاض بها الغيض لعدم احقاق الحق ووضعه في نصابه، وانما بالسعي الحثيث والجاد بكلّ ما أوتينا من قوة واصرار مستدام، دون تهاون أو كلل".وأضافت "لذا عقدتا العزم بهمّة المخلصين، وسعي المصلحين ، لنسير بخطى ثابتة وواثقة بان الذي خُطّطَ له من خلف الحدود لن يمرّ، ولم يكن في الحكومة التي نمنحها الثقة؛ الاّ من يكون مؤهلا باستقلاليته وكفائته ونزاهته، وغير ذلك لن يكون، واِن مرّ بغفلة، أو بالتفافٍ وتآمر فنحن له بالمرصاد، لحين مانأخذ منه حق صراخ المظلومين، وحرقة المحرومين، لنُشفي به صدور المصلحين، بعد أن امتلأت قلوبهم ألما وحسرة على ظلم السنين".انتهى

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