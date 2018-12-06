2018/12/06 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية عقد مجلس النواب؛ اليوم الخميس؛ جلسته الـ 17 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور نائبي رئيس البرلمان و174 نائبا.وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب؛ “في بداية الجلسة التي افتتحت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ادى النائبان جبار علي لعيبي وفالح عبد الحسن سكر اليمين الدستورية امام المجلس”.ووجه رئيس المجلس؛ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خفايا واسرار ماحدث اليوم في جلسة مجلس النواب التي لم يصرح عنها اي شي شاهد صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خفايا واسرار ماحدث اليوم في جلسة مجلس النواب التي لم يصرح عنها اي شي شاهد) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خفايا واسرار ماحدث اليوم في جلسة مجلس النواب التي لم يصرح عنها اي شي شاهد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).