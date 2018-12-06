2018/12/06 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ القبض على 20 مطلوباً بينهم 5 بالإرهاب في ديالى

06/12/2018 23:31:00 PM | عدد القراءات : 1

واع بغداد

القت القوات الأمنية القبض على 20 مطلوباً بينهم 5 بالإرهاب في مناطق ديالى.

وقال المُتحدث باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية في بيان، تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع)ان" مفارز ودوريات من قسم شرطة بعقوبة وخانقين ومفارز من شعبة مكافحة اجرام بعقوبة وخانقين والمقدادية وبهرز ودوريات من مديرية الاستخبارات ومكافحة ارهاب /ديالى تمكنت من القاء القبض على 20 مطلوب من بينهم خمسة مطلوبين وفق المادة 4ارهاب".

وأشار الى انه" تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم لعرضهم على القضاء".

واوضح العطية ان" القيادة تواصل تنفيذ اوامر القاء القبض بحق المطلوبين للقضاء للحفاظ على امن المواطنين في عموم المحافظة".

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