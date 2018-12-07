الدراجي يقاضي الجبوري

2018/12/07 | 00:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرشح لوزارة الدفاع العراقية "هشام الدراجي" يرفع دعوى قضائية ضد النائب السابق "مشعان الجبوري" بسبب هجومه الغير لائق والغير صحيح في قنوات الفضائية الأعلامية على حد وصفه

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