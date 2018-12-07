الداخلية: القبض على 4 عناصر من داعش الإرهابي في بغداد وسامراء

2018/12/07 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس، إلقاء القبض على 4 عناصر من داعش الإرهابي، في سامراء وبغداد.

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