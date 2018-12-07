أطرف عادات وتقاليد الزواج في العراق (صور)

2018/12/07 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتبطت مناسبة الزواج في الوطن العربيّ بتقاليد وعاداتٍ كثيرة ومختلفةٍ من بلدٍ إلى آخر كما تختلف تلك العادات والتقاليد في داخل البلد الواحد من منطقةٍ إلى أخرى كما أنّ طقوس الزواج تتنوّع وتتباين في التزام وتطبيق العائلة لكافّة ما تمّ توارثه من العادات والتقاليد بحسب المكانة الاجتماعيّة للأُسرة ووضعها وإمكانياتها الماديّة، وعلى الرغم من أنّ هذه العادات والتقاليد المرتبطة بالزواج أصبحت من الأمور الضاربة في القِدم إلا أنّ الناس ما زالوا يحافظون على الكثير منها ويورثونه لأبنائهم جيلًا بعد جيلٍ كونها تعكسّ ثقافة تلك البلدان وحضاراتها وأصالتها ومن تلك البلدان ذات العادات والتقاليد الجميلة في الزواج العراق، وسنقدم أبرز عادات وتقاليد الزواج في العراق خلال هذا التقرير.

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