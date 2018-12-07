2018/12/07 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ بمشاركة خمسون اتحادا عربيا ونوعيا انطلاق فعاليات مؤتمر رؤساء الاتحادات الرياضية العربية في دبي

07/12/2018 00:32:00 AM | عدد القراءات : 1

دبي - ابراهيم محمد شريف

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس اللجنة الاولمبية الاماراتية يترأس صاحب السمو الملكي الامير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الاولمبية العربية الوطنية في اجتماع الامناء العامين للاتحادات الرياضية العربية .

تمهيداً لعقد مؤتمر رؤساء الاتحادات بعد غد الاحد الذي ينظمه اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية بمشاركة اكثر من 50 اتحادا عربيا ونوعيا الى جانب 7 ممثلين للجان اولمبية عربية كمراقبين والامين العام لاتحاد التضامن الاسلامي والذي يستضيفه الاتحاد العربي لكرة السله خلال الفترة من 6ـ ‪10‬ ‪ديسمبر‬ الجاري في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية الُمتحده

سيناقش المؤتمر العديد من المواضيع المطروحة على جدول اعماله ، حيث سيتم متابعة ما تم بشأن توصيات المؤتمر السابق الذي عقد في الاسكندرية وكذا دعم مقرات الاتحادات الرياضية العربية التي تستضيفها الدول العربية .



الى جانب الاطلاع على النظام الاساسي الموحد للاتحادات ومناقشة ابرز ما فيه وبخاصة انتخاب اللجنة التنفيذية وارتباط الامين العام من دولة المقر وشروط استضافة المقر وتشكيل اللجنة التنفيذية واستحداث منصب نائبة للرئيس

كما سيتم الاطلاع على برامج الاتحادات الرياضة العربية لعامي 2019و2020 ، و الاطلاع على ما تم حيال رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية والاطلاع على مذكرة التفاهم مع اللجنة المنظمة العليا لدورة الالعاب العالمية للاولمبياد الخاص التي ستقام في ابو ظبي 2019

كما سيتم الاطلاع على خارطة طريق مقترحه للمسابقات الرياضية المقدمة من رابطة رواد الرياضة العربية الى جانب عرض دراسة حول ( توظيف الصحافة الالكترونية في خدمة الرياضة العربية ) من اعداد الاعلامي العراقي ابراهيم محمد شريف .

و سيتم عقد العديد من الاجتماعات على هامش المؤتمر كاجتماع فريقي العمل للدورة العالمية للاولمبياد الخاص ( ابو ظبي 2019 ) واجتماع اللجنة المنظمة لدورة الالعاب للاندية العربية للسيدات مع الاتحادات الرياضية العربية المشاركة في الالعاب .

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