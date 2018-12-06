الغوريلا تشارك الإنسان خصلة سيئة تعرف عليها

2018/12/07 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتقوم فكرة اللعبة التي تشارك فيها الغوريلا على تحريك حبة فول سوداني، وسط عدد من العراقيل باستخدام عصا صغيرة لتنقلها من خلال فتحات كثيرة حتى تسقط وتحصل عليها. وصرحت الطبيبة، فاي كلارك، من حدائق حيوان بريستول، انه" فكرت بعض الغوريلا في طريقة أسهل للحصول على حبة الفول السوداني, حيث رصدنا الكثير من سلوكيات الغش، حيث اقتربت الغوريلا من الفتحات وحاولت شفط حبة فول السوداني بشفتيها، في حين أن هذا ليس هو المقصود من اللعبة". واعتبرت الطبيبة أن هذا السلوك يظهر أن الغوريلا ذكية وبمقدورها ابتكار إستراتيجيات حل جديدة للوصول إلى الطعام". وبينت, ان" لديها بعض القدرات الرائعة على حل المشاكل، وهو شيء ربما لم نشهده من قبل". ويؤكد العلماء أن اللعبة نالت إعجاب عدد من حيوانات غوريلا السهول الغربية منذ تقديمها لها هذا العام، إذ كان بعضها يعود للعببها حتى عندما تنفد حبات الفول السوداني. انتهى..م.ر

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