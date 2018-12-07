حسن أبناي - قضيّة الصّحراء الغربيّة: مُفاوضات تمضَية الوقت

2018/12/07 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أبناي دعت الأمم المتحدة طرفي النزاع (الدولة المغربية وجبهة البوليساريو) وبلدي الجوار (الجزائر وموريتانيا) إلي عقد لقاء بجنيف أيام 04 و05 ديسمبر 2018.عبر الجميع عن استجابته للدعوة انسجاما مع قرارات مجلس الأمن، الذي حث كل الأطراف على الدخول في المفاوضات «بحسن نية» غايتها التوصل إلى «حل سياسي توافقي عادل ودائم».تعددت لقاءات التفاوض (السرية والعلنية، المباشرة وغير المباشرة)، بين الطرفين بإشراف ......

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