منظمة البديل الشيوعي في العراق - بيان: انتصار حركة -السترات الصفراء- في فرنسا مقترن بالدور القياي للطبقة العاملة وافقها الاشتراكي

2018/12/07 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق بيان منظمة البديل الشيوعي في العراقانتصار حركة "السترات الصفراء" في فرنسامقترن بالدور القياي للطبقة العاملة وافقها الاشتراكيبعد ثلاثة مظاهرات جماهيرية حاشدة خلال نهايات الاسابيع الماضية، المعروفة بـ تظاهرات ذوي "السترات الصفراء"، في مختلف مناطق ومدن فرنسا، وبعد توسعها ورفع المتظاهرين لسقف مطالبهم اضطرت الحكومة الرضوخ للمطالب واعلنت الغاء الضرائب المفروضة على الوقود والمحروق......

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