غشاء البكارة محرم استخدام في هذه المحافظة العراقية

2018/12/07 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية في قرار جديد لوزارة الصحة في حكومة كوردستان، منع قبل ايام اية طبيبة نسائية العمل في عمليات اسقاط الاجنة واصلاح غشاء بكارة للنساء ، الا ضمن اللجان المشرفة على مثل هذه العمليات.وجاء في القرار رقم (8113) الصادر من قبل الوزارة والذي ترجمته اليوم الثامن بتوقيع الوزير ريكوت حمه رشيد، والذي …

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