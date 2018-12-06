بيليتش غاضبًا: سأضع حارسين في المرمى لعدم استقبال أهداف

2018/12/07 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أبدى الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني لفريق الاتحاد، غضبه الشديد بعد خسارة فريقه أمام الفيصلي، بدوري كأس الأمير محمد سلمان السعودي للمحترفين.

الاتحاد واصل نتائجه السلبية، بخسارته أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف، باللقاء الذي أقيم بينهما بالجولة الثانية عشر، ضمن منافسات الدوري السعودي.

بيليتش قال خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "الاتحاد يستقبل هدفًا مبكرًا في كل المباريات، وهذا يؤثر نفسيًا ومعنويًا على اللاعبين في باقي المباريات.



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المدرب الكرواتي عبر عن صدمته قائلًا "لا أصدق ما يحدث لفريقي الآن، ما يحدث من المستحيلات".

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— موقع قول السعودي (@GoalSA) December 6, 2018المدير الفني للاتحاد شدد على أن فريقه يستقبل أهدافًا سهلة للغاية من أخطاء فردية، حيث خرج عن شعوره وقال "سأضع حارين في المرمى، من أجل عدم استقبال أهداف".

سلافين بيليتش اختتم تصريحاته مؤكدًا على أنه سيجعل لاعبيه يعملون بشكل أقوى خلال الفترة المقبلة، لتحقيق نتائج جيدة والخروج من نفق الهبوط.

الاتحاد يحتل المركز الأخير فيي ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 3 نقاط فقط، بعد خوضه 12 مباراة.

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