2018/12/07 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر مطلعة إن المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة اعتقلت في إطار تحقيق أمريكي في مزاعم استخدام النظام المصرفي العالمي للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وتنظر الولايات المتحدة فيما إذا كانت شركة هواوي للتكنولوجيا قد انتهكت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران منذ عام 2016 على الأقل وفي أمر استخدام الشركة في الآونة الأخيرة لبنك إتش.إس.بي.سي لتنفيذ عمليات تحويل مالية غير قانونية مرتبطة بإيران.

وفي 2012 دفع البنك 1.92 مليار دولار وعقد اتفاقا مع النائب العام الأمريكي في بروكلين لانتهاك العقوبات الأمريكية وقوانين غسل الأموال.

ورفض متحدث باسم إتش.إس.بي.سي التعليق.



ورفضت شركة هواوي التعليق أيضا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر: التحقيق الأمريكي مع المديرة المالية لهواوي يشمل اتهامات بتحايل مصرفي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر: التحقيق الأمريكي مع المديرة المالية لهواوي يشمل اتهامات بتحايل مصرفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).