2018/12/07 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم ، اجتماعًا مهما في مقر وزارة الدفاع بحضور كبار الضباط.وكشف بيان لوزارة الدفاع، الذي تابعته اليوم الثامن ، أن “رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، عقد اجتماعا هاماً في مقر وزارة الدفاع، لمناقشة اهم الامور لمجلس الدفاع ولجنة العقود …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذا السبب عبد المهدي عقد اجتماعا بكبار ضباط وزارة الدفاع شاهد التفاصيل صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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