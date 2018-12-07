2018/12/07 | 01:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | ديالى ..
تزايد حالات الانتحار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | ديالى .. تزايد حالات الانتحار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تزايد حالات الانتحار
مصدر الفيديو: QXHUZ1PtY8E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | ديالى .. تزايد حالات الانتحار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | ديالى .. تزايد حالات الانتحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).