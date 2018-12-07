بعد ان كان متهما بسقوطها اسامة النجيفي رسميا رئيس للجنة تقسي حقائق الموصل

2018/12/07 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أعلن اليوم نائب عن نينوى، ، أن لجنة تقصي الحقائق الخاصة بمحافظة نينوى والتي تتكون من نواب عن نيونى اجتمعت في بغداد لتسمية رئيس ونائب ومقرر اللجنة وتوزيع الأدوار بين أعضائها.وكشف شيروان جمال آغا الدوبرداني في بيان انه “وخلال الإجتماع الذي عقده نواب نينوى تم إنتخابات النائب اسامة النجيفي رئيسا …

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