نائب عن البصرة: تجدد التظاهرات تحصيل حاصل لتنصل الحكومة الاتحادية عن الوعود التي أطلقتها

2018/12/07 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كد النائب عن محافظة البصرة عدي عواد أن تجدد التظاهرات في المحافظة يعتبر تحصيل حاصل عقب تنصل الحكومة الاتحادية عن الوعود التي أطلقتها لأبناء البصرة.

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