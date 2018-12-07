أوبك بانتظار الجمعة للتوصل الى اتفاق نهائي

2018/12/07 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اختتم أعضاء منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) اليوم الأول من محادثاتهم في فيينا الخميس من دون التوصّل لاتّفاق على خفض سقف الإنتاج للحدّ من تراجع الأسعار.وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين بعد خروجه من الاجتماع “لا لست واثقاً (…)ما زلنا نناقش كيفية توزيع” أي تخفيض محتمل لسقف الإنتاج.من جهته قال […]

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