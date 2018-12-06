مدرب الشباب يوجه رسالة قوية إلى هتان باهبري وعبد الله الخيربي

2018/12/07 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر وجه الروماني ماريوس سوماديكا، المدير الفني لفريق الشباب السعودي، رسالة قوية إلى لاعبي فريقه، عقب مباراة أحد، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الشباب فاز على أحد بهدف دون رد، باللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات الدوري السعودي.

سوماديكا قال خلال تصريحات صحفي عقب المباراة: "أي لاعب في الشباب سيفكر في الانتقال لفريق آخر، سأبعده عن التشكيل الأساسي فورًا".



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— موقع قول السعودي (@GoalSA) December 6, 2018المدرب الروماني كلامه موجه إلى الثنائي عبد الله الخيبري وهتان باهبري، حيث قال لهما "يجب احترام النادي الذي جعلكما تلعبان للمنتخب السعودي وتشاركان معه في كأس العالم".

جاء ذلك بسبب مماطلة الثنائي عبد الله الخيبري وهتان باهبري في تجديد عقديهما، والذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

الشباب رفع رصيده للنقطة 20 في المركز الخامس، بترتيب فرق الدوري السعودي.

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