2018/12/07 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل مشروع القرار الأمريكي ضد حماس في الأمم المتحدة بغالبية 87 صوتا مقابل 57

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