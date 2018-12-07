2018/12/07 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قلصت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع بعد تقرير حول اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض وتيرة زيادة معدل الفائدة

وهبطت "وول ستريت" خلال التعاملات مع تزايد التوترات التجارية بعد أن تم إلقاء القبض على المسؤولة المالية لشركة هواوي الصينية في كندا، ومن المقرر تسليمها إلى الولايات المتحدة، ما قد يقلل من احتمالية التوصل لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

كما أثر تراجع أسعار النفط على معنويات المستثمرين في ظل ترقب نتائج اجتماع أوبك مع تقارير بأن المنظمة قد تخفض الإنتاج بأقل من المتوقع.

وكانت الأسهم الأمريكية قد عانت في الجلسة الماضية من خسائر حادة أيضاً في وسط القلق بشأن أن تمر الهدنة التجارية التي اتفقت عليها الولايات المتحدة والصين دون التوصل لصفقة حقيقية، إلى جانب تراجع عوائد سندات الخزانة لآجل 10 سنوات إلى مستوى 2.9% الأمر الذي يقلل من الفارق بين عوائد الديون الحكومية طويلة الآجل وقصيرة الآجل.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، أن القطاع الخاص الأمريكي قد أضاف وظائف بأقل من توقعات المحللين، بينما صعدت إنتاجية العمالة بالولايات المتحدة وفقاً للتقديرات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وكشفت بيانات أخرى عن انخفاض طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة للمرة الأولى في 4 أسابيع، فيما ارتفع عجز الميزان التجاري الأمريكي لأعلى مستوى في 10 سنوات.

وعند نهاية التعاملات تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% إلى 24947.6 نقطة، ليفقد 79.4 نقطة بعد أن تجاوزت خسائره 700 نقطة خلال التعاملات.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1% إلى 2695.9 نقطة، بينما ارتفع "ناسداك" بنحو 0.4% إلى 7188.2 نقطة.

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