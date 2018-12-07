البحرين والإمارات: الخلاف مع قطر جذري بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب

2018/12/07 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت التصريحات التي أدلي بها وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد آل خليفة من أن الخلاف مع قطر وصل إلى نقطة بعيدة جدًا وأن الدوحة أحرقت كل سفن العودة.لينبه الى أن أزمة تنظيم الحمدين أصبحت مستعصية.وأنه لا حل لأزمتها قريبًا.وقطر ستبقى في الزاوية.

ورأى مراقبون، أن تصريحات وزير الخارجية البحرينى تضع الدوحة في مكانها من جديد وتكشف أن كل ألاعيبها القذرة واحتيالها لرفع العقوبات باء بالفشل.

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