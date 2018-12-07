2018/12/07 | 01:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت جريدة الصباح التابعة لشبكة الإعلام العراقي بيانا توضيحيا بشأن موقعها الالكتروني.

وفي ما يلي نص البيان:

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