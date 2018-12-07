وثيقة من هيئة الرياضة السعودي تبرئ الوحدة في أزمة علي النمر

2018/12/07 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر حرص نادي الوحدة على توضيح موقفه، تجاه أزمة علي النمر لاعب الفريق، في مباراة النصر الأخيرة بالدوري.

النصر بعد انتهاء المباراة التي انتهت بفوز الوحدة، قدم احتجاجًا إلى الاتحاد السعودي، بسبب إشراك علي النمر لاعب المواليد، في وجود لاعب آخر في الملعب مواليد وهو أحمد عبده.

برنامج "في المرمى" عبر قناة العربية، نشر وثيقة اعتمد عليها الوحدة بتسجيل اللاعبين الذين لا يحملون هوية وطنية بجواز سفر، كلاعبين سعوديين، من هيئة الرياضة السعودية.



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— موقع قول السعودي (@GoalSA) December 6, 2018جاء ذلك بعدما رفضت لجنة الانضباط الاحتجاج المقدم من نادي النصر ضد الوحدة، بسبب التأخر في تقديم أسباب الاحتجاج خلال 48 ساعة من المباراة.

وقدم بعدها النصر استئناف لدى الاتحاد السعودي، على قرار رفض الاحتجاج الذي تم تقديمه ضد نادي الوحدة.

المباراة التي أقيمت بالجولة الحادية عشر، انتهت بفوز الوحدة بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الملز.

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