وزارة الزراعة: منع زراعة محصول الشلب بسبب قلة المياه

2018/12/07 | 02:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية الموارد المائية في ناحية الصلاحية بمحافظة الديوانية، كتابا بشأن عدم وجود خطة زراعية للموسم الصيفي الحالي ومنع زراعة محصول الشلب.

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