سياسي تونسي: حركة النهضة حولت تونس إلى مزرعة إخوانية لنهب المال العام

2018/12/07 | 02:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الأمين العام لحزب المستقبل الطاهر، إن حركة النهضة حولت تونس إلى "مزرعة" إخوانية لنهب المال العام والاستحواذ على ثروات البلاد.

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