جواد بولس - شرف العربي معلق على خاصرة وردة

2018/12/07 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس شرف العربي معلق على خاصرة وردةجواد بولس جلسنا في مطعم "أبو فوزي" وفي يد كل واحد منا وجبة فلافل طازجة.كانت المذيعة على شاشة التلفاز أمامنا تستعرض، بنبرة حزينة، آخر المستجدات في قضية مقتل الفتاة يارا أيوب، وتعدد سلسلة النشاطات الاحتجاجية التي جرت ضد تلك الجريمة على طول البلاد وعرضها.والى طاولة مجاورةجلست مجموعة من الشباب الذين لم يبدوا اهتمامًا بتفاصيل النبأ، لكنهم كانوا يتحدثون عن تم......

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