عبدالرحمن مطر - نشطاء بلا حماية !

2018/12/07 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرحمن_مطر كيف يمكن لنا الوصول الى آلية ما لحماية الصحفيين، والعاملين بصورة عامة في نشاط المجتمع المدني، في ظل الأوضاع الأمنية المتردية في الداخل السوري، وفي ظل الحرب الشاملة التي تشنها الأطراف المتحالفة مع النظام السوري.الحماية أولاً في المناطق الخاضعة لسلطات الأمر الواقع وأمراء الحرب، وهي المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الجهادية وقسد.والتي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في استهداف نشطاء المجتمع المدني، من صحفيين......

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