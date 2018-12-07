من مراكز الأبحاث إلى شائعات تويتر.. نموذج إسرائيلي للتطبيع

2018/12/07 | 02:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتوازي مع الحراك الدبلوماسي الجاري للتطبيع بين إسرائيل وأنظمة عربية عدة، تنشط شخصيات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي لتطبيع الشارع العربي، ومنها

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