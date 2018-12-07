فريق درجة ثالثة يخرج جنوى من كأس إيطاليا

2018/12/07 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانتهت المباراة 2-2 في وقتها الأصلي و3-3 في الوقت الإضافي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

افتتح سيموني إيكاردي التسجيل لفيرتوس إينتيلا في الدقيقة 20 وعادل المهاجم البولندي كريستوف بياتيك لجنوى في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

وأعاد إيكاردي التقدم للضيوف في الدقيقة 83 وأدركبياتيك التعادل مجددا في الدقيقة 86 من ركلة جزاء أيضا.

وفي الوقت الإضافي، أحرز جيانلوكا لابادولا الهدف الثالث لجنوى من ركلة جزاء في الدقيقة 110، لكن فيرتوس إينتيلا عادل في الدقيقة 120 عبر كريزستان أدوريان.

وصعد تورينو لدور الستة عشر بفوزه السهل 2 -صفر على ضيفه سودتريول.

أحرز روبيرتو سوريانو الهدف الأول لتورينو في الدقيقة 28، ثم أضاف سيموني إيديرا الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وتجري مباريات دور الستة عشر في الثالث عشر من يناير 2019.

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