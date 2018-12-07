نائبة عن سائرون: ما خطط له خلف الحدود بشأن الحكومة

2018/12/07 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نائبة عن كتلة سائرون، إن ما خطط له خلف الحدود بشأن الحكومة "لن يمر".

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