وضع الحديدة ومينائها اختبار صعب لمشاورات السويد

2018/12/07 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستوكهولم – لم يحمل اليوم الأول من المشاورات التي جرت في العاصمة السويدية مؤشرات قوية على أن الفرقاء اليمنيين سيكونون قادرين على

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