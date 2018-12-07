أوبك تتفق على تخفيض إنتاج النفط

2018/12/07 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مندوب في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إن الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء انتهى بالاتفاق على ضرورة تخفيض إنتاج النفط، دون تحديد

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