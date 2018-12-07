البنتاغون يجهز 8 آلاف مقاتل محلي من أصل 40 ألفا في سوريا

2018/12/07 | 03:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP STAFF

صرح المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى تدريب من 35 إلى 40 ألف مقاتل محلي في سوريا، مشيرا إلى تأهيل 20% منهم.

وقال المتحدث العسكري الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد في مؤتمر صحفي مع صحيفة "واشنطن بوست" :" نعتقد أن هذا العدد من المقاتلين المحليين ضروري من أجل توفير الاستقرار في مناطق وجودهم داخل سوريا".

ولم يتطرق المسؤول العسكري الأمريكي إلى موعد محدد يتم فيه إجلاء القوات الأمريكية الموجودة في سوريا بعد تجهيز هذه القوات التي تعتبرها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ضمانا لاستقرار لمناطق سيطرتها.

المصدر: "تاس"

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