2018/12/07 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتسارع في تونس التي تحيي بعد أقل من أسبوعين الذكرى الثامنة لثورة يناير 17 ديسمبر–14 يناير 2011، الأحداث السياسية والنقابية والاجتماعية الاحتجاجية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تقتبس شعار السترات الصفراء.. هل هي بوادر ثورة ثانية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تقتبس شعار السترات الصفراء.. هل هي بوادر ثورة ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).