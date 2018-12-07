زكي رضا - الى عريان .. ضميرك موزغيرك .. للوطن شدّك

2018/12/07 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زكي_رضا بالأمس رحل (عريان) الجسد، وبقي بيننا (عريان الروح.ولمّا كان الجسد دوما وهو في ظلمة اللحد البارد أسير للمكان، فهو فانٍ منذ ساعة إهالة التراب عليه وتوديعه.أمّا الروح فأنها لا تعرف الأسر مطلقا، فتراها تحلّق في الفضاءات المرئية وغير المرئية، ومن هنا فأنّ روح عريان لم ترحل عنّا، فهي معنا لتذّكرنا بما تركه لنا من إرث شعريّ نفتخر به.أستمحيك عذرا عريان، وأنا أجعلك محل "المعيبر عبد" لتكن أنت الش......

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