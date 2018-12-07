محمد دحلان المختلف عليه يعرِّي قطر وأدوارها المشبوهة: أدوارها تخريبية تستحق المساءلة

2018/12/07 | 03:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألف اتهام من الممكن توجيهها للقيادي الفلسطيني البارز محمد دحلان، بدءًا من قضايا عديدة داخل السلطة الوطنية الفلسطينية تعلق على دوره وخصوصًا خلال توليه رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق، و100 تعليق يمكن أن تلاحق مساره السياسي الفلسطيني لكن النقطة الوحيدة التي يمكن الاتفاق مع دحلان فيها، أنه لاحق عناصر وقيادات حركة حماس خلال توليه رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بكل عنف

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