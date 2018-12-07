2018/12/07 | 03:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي عريان الذي ذهب لربه وهو بكامل إناقته الإنسانية لا اعرف بالتحديد كيف أرثي شاعر أمتلك أيات الكلمات وتفنن في تصوير كل أوجاعنا فصار الناطق الرسمي باسم الفقراء والمخلصين لتربة طينهم، ولكن وجدت من الواجب الأوجب أن أكتب ولو بعض الحروف لعلها تطفيء شيئا من نار غضبي على انني لم اكثر من مستمع يهزه طرب الكلمات دون أن أنتفض كالزلزال لأقتص ممن زرع الوجع في طين الوطن، هذا الطين الذي خرجنا منه محملين ......

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