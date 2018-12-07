اتفاق على تبادل الأسرى في بداية محادثات السلام اليمنية

2018/12/07 | 04:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اتفق الطرفان المتحاربان في اليمن يوم الخميس على إطلاق سراح آلاف الأسرى فيما وصفه مبعوث الأمم المتحدة بأنه بداية مبشرة لأول محادثات سلام منذ سنوات لإنهاء الحرب التي دفعت ملايين اليمنيين إلى شفا المجاعة.وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث في مؤتمر صحفي في قصر أعيد ترميمه خارج ستوكهولم إن […]

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