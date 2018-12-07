الكويت تحبط مشروع قرار أميركي يدين حماس في الجمعية العامة للأمم المتّحدة 

2018/12/07 | 04:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس صوّتت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة الخميس ضدّ مشروع قرار أميركي يدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاقها صواريخ على إسرائيل، في خطوة اعتبرتها الحركة “صفعة” لإدارة الرئيس دونالد ترامب.وفشل مشروع القرار الذي تقدّمت به السفيرة الأميركية نيكي هايلي في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، وذلك بعد أن نجحت الكويت بأكثرية ثلاثة […]

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