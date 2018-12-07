2018/12/07 | 04:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | هكذا تم توديع الشاعر الكبير عريان السيد خلف بقوافي الشعر التي ستبقى عالقة بالاذهان

مصدر الفيديو: W17Xg1zEn20

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