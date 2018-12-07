القبض على 20 شخصًا بينهم 5 إرهابين في مناطق بديالى

2018/12/07 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات الأمنية القبض على 20 مطلوباً بينهم 5 بالإرهاب في مناطق ديالى.

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