2018/12/07 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | في واسط وزارة الكهرباء تتسلم اكبر محطة للطاقة الكهربائية ...ومحافظ واسط يؤكد اولولية تثبيت العاملين

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