“اليونيفيل” تؤكد وجود نفق قريب من الخط الأزرق في إسرائيل

2018/12/07 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أكدت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان في بيان يوم الخميس وجود نفق اكتشفه الجيش الإسرائيلي بالقرب من الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل.وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إنها ”منخرطة الآن مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة.ومن المهم جدا تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير… وسترسل اليونيفيل […]

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