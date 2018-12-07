نواب بابل سيكون لهم موقف من الحكومة

2018/12/07 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراقبون: نواب محافظة بابل سيكون لهم موقف من حكومة عادل عبد المهدي في حال اتباع سياسة حكومة العبادي والإصرار على تهميشها وعدم منحها أي فرص استثمارية وعدم القضاء على الفقر والبطالة

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