ارتفاع معدلات البطالة

2018/12/07 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراقبون: ارتفعت معدلات البطالة في العراق لأكثر من 40% بين صفوف الشبان عامة، فيما تبلغ أكثر من 90% بين صفوف الخريجين، والحكومات المتعاقبة لم تحاول إيجاد حلول للقضية وكأنها مسؤولة عن شعب آخر غير الشعب العراقي

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