المليشيات تفرض إتاوات على الصيدليات

2018/12/07 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر إعلامية: ما يسمى بالمكاتب الاقتصادية التابعة للميليشيات المسلحة في مدينة الموصل تفرض إتاوات تقدر قيمتها بـ 1000 دولار شهريًّا على الصيدليات المنتشرة في المدينة

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